KT, 20대 고객을 위한 ‘Y덤’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] KT의 20대 전용 브랜드 ‘와이(Y)’는 22일부터 ‘와이 덤(이하 Y덤)’ 혜택을 제공한다고 밝혔다.

Y덤은 KT 5G를 이용하는 20대 고객이면 추가 디바이스 또는 테더링에 사용할 수 있는 ‘스마트기기 공유데이터’를 2배 제공받고 스마트기기 1회선도 무료로 쓸 수 있는 혜택이다.

Y덤은 KT의 Y가 제공하는 20대를 위한 특화 혜택 중 하나로 기획됐다. KT Y는 20대 고객에게 더 드린다는 직관적인 의미와 함께 ‘팬덤’의 의미처럼 앞으로 20대가 좋아하고 필요로 하는 혜택들을 통해 자연스럽게 고객들을 KT Y의 팬으로 만들겠다는 의지를 담아 Y덤을 작명했다.

Y덤의 가입과 제공 방식을 개선해 고객 편의도 높였다. Y덤은 부가서비스 형태로 20대 고객이 5G 대상 요금제에 가입하면 자동으로 혜택이 고객에게 주어진다. 기존의 특정 연령대를 위한 혜택들은 고객이 전용 요금제를 찾아서 가입해야 하는 수고가 필요했다.

KT는 22일부터 Y덤 출시 기념 프로모션을 홈페이지에서 진행한다. KT에서 갤럭시 S22 개통을 한 20대 고객 중 이벤트에 신청한 선착순 5000명에게 카카오웹툰 캐시 1만원권을 제공한다.

Y덤 가입 후 이벤트에 신청한 1000명에게는 추첨을 통해 디자인 문구 브랜드 덴스와 Y가 협업한 굿즈도 준다.

