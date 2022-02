[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹의 배스킨라빈스는 봄을 맞아 딸기 마니아를 위한 신규 음료 ‘딸기 말랑 블라스트’를 출시한다고 22일 밝혔다.

딸기 말랑 블라스트는 진한 딸기 맛과 크림치즈의 조합이 환상적인 블라스트에 말랑말랑한 딸기 젤리 토핑을 올려 다채로운 식감을 느낄 수 있는 음료다. 배스킨라빈스는 이번 신제품 출시로 기존 스테디셀러 2종(딸기 연유 라떼, 설향 딸기 블라스트)과 더불어 총 3종의 딸기 음료 라인업을 갖추게 됐다.

‘딸기 연유 라떼’는 달콤한 연유와 딸기 과육이 들어 있는 라떼에 ‘베리베리 스트로베리’ 아이스크림을 토핑해 상큼함과 부드러움을 한 잔 가득 담은 제품이다. ‘설향 딸기 블라스트’는 논산 설향 딸기로 만들어 신선하고 청량한 딸기의 풍미를 극대화한 아이스 음료다.

