"오미크론 확산에 방역 보강" … 질병청 추경 2조2921억원 확정

격리자 지원·치료제 구입 등 올해 예산 8조1495억원

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 치료제 구입과 격리자·재택치료자 생활지원비 지원 등을 골자로 질병관리청 추가경정예산안 2조2921억원이 확정됐다.

질병관리청은 전날 국회서 의결된 2022년 제1차 추경을 통해 질병청 소관 추경 규모가 당초 정부안(1조1069억원)보다 1조1852억원 증액됐다고 22일 밝혔다.

질병청의 추경 예산은 ▲코로나19 치료제 구입에 6188억원 ▲격리자·재택치료자의 생활지원비와 유급휴가비 지원에 1조4621억원 ▲지자체 신속항원검사 진단키트 지원에 1452억원 ▲선별진료소 검사인력 활동지원에 60억원 ▲감염관리수당으로 600억원 등이 배정됐다.

치료제 예산은 먹는치료제 40만명분(3920억원), 중증치료제 6만5000명분(1827억원), 경증치료제 3만4000명분(441억원)을 추가 구입하는 데 쓰인다.

질병청은 또 코로나19 격리·입원자를 위한 생활지원비(1조292억원)와 유급휴가비(3206억원), 재택치료자를 위한 생활지원비 추가 지원비(1123억원)도 추가로 확보했다.

생활지원비·유급휴가비 예산은 당초 정부안(4881억원)보다 9740억원이나 증액됐다. 단, 재택치료자 생활지원비 추가 지원 정책은 지난 14일 만료돼 예산은 14일 이전 재택치료자에게만 쓰인다.

선별진료소 등에서 쓰이는 신속항원검사 진단키트 구입 예산 1452억원은 하루에 100만건씩 2개월간 검사할 수 있는 분량이다.

질병청은 선별진료소와 임시선별검사소 검사 인력의 사기 진작과 처우 개선을 위한 활동비 한시 지원비 60억원과 의료현장 보건의료인력을 위한 감염관리수당 지원비 600억원도 추가로 확보했다.

이번 추경으로 질병청의 올해 총지출 규모는 당초 5조8574억원에서 8조1495억원으로 확대됐다.

질병청 관계자는 "관련예산이 신속하게 집행될 수 있도록 철저히 준비하는 동시에 오미크론 확산에 따른 방역 대응에 역량을 집중하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr