美 국무장관 "러, 돈바스 분리독립 승인 강력히 규탄"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 토니 블링컨 미 국무장관은 21일(현지시간) 러시아가 우크라이나 돈바스 지역의 친러 분리주의자들이 선포한 자칭 공화국의 독립을 승인한 것에 대해 강력히 규탄했다.

블링컨 장관은 이날 오후 공개한 성명을 통해 "우리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 자칭 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)을 승인한 것을 강력히 규탄한다"면서 "우크라이나 주권과 영토에 대한 명백한 공격"이라고 밝혔다.

그는 러시아의 이번 결정이 "명백한 민스크 평화협정 거부"이자 우크라이나 사태를 외교적으로 풀겠다는 기존 러시아의 약속과 상반된다고 꼬집었다.

또한 블링컨 장관은 "(모든) 국가는 무력이나 협박으로 만들어지는 새로운 국가를 인정하지 않을 의무가 있고, 다른 나라의 국경을 어지럽히지 않을 의무도 있다"며 "러시아의 결정은 국제법에 대한 푸틴 대통령의 노골적 무시의 또 다른 사례"라고 비판했다.

아울러 블링컨 장관은 조 바이든 미국 행정부가 즉각 제재에 나설 것임도 확인했다.

그는 "바이든 대통령은 우크라이나 내 자칭 분리독립 지역에서 신규 투자, 무역, 금융을 금지하는 행정명령을 내릴 것"이라며 "우크라이나, 동맹국과 함께 적절한 조치를 취할 것"이라고 강조했다.

특히 그는 이번 조치가 러시아의 국제법 위반으로 이득을 보는 것을 막기 위한 것이라면서 우크라이나 정부와 국민을 겨냥한 것이 아니라고 덧붙였다.

