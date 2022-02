푸틴, 돈바스 분리주의 지역 독립 인준..."역사적으로 러시아 영토"(종합)

도네츠크·루간스크인민공화국과 상호원조조약 체결

"우크라이나는 美 식민지...돈바스 매일 포격" 맹비난

[아시아경제 이현우 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 반군조직들의 독립을 공식 승인하면서 우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장감이 더욱 고조되고 있다. 푸틴 대통령은 돈바스 지역이 역사적으로 러시아 영토라고 주장하며 친러 반군 조직들과 상호원조 조약을 체결해 사실상의 군사개입을 선언했다.

21일(현지시간) 러시아 타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 소집한 국가안보회의 긴급회의 뒤 국영TV로 방영된 대국민 담화에서 "즉각적으로 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립과 주권을 승인하는 결정을 내릴 필요가 있다고 본다"며 "의회가 이 결정을 지지하고 두 공화국과의 우호·상호원조 조약을 비준해 줄 것을 요청한다"고 밝혔다.

이후 푸틴 대통령은 곧바로 크렘린궁에서 DPR과 LPR의 독립을 승인하는 법안에 서명했으며, 두곳과 우호·협력·상호원조에 관한 조약도 체결했다. 이에따라 러시아는 우크라이나 정부군과 DPR, LPR간 교전문제에 직접 군사개입할 수 있는 길이 열렸다. 두 지역은 지난 2014년 우크라이나 크림반도가 러시아에 병합된 뒤, 자신들도 독립하겠다며 우크라이나 정부군과 무장 독립투쟁을 해온 조직들이다.

푸틴 대통령은 "우크라이나 동부 돈바스 지역은 역사적으로 러시아의 영토였다"며 러시아의 개입 필요성을 강조했다. 이어 "우크라이나 지도부는 지속해서 분쟁 해결을 위한 '민스크 평화협정'을 이행하지 않겠다고 선언하면서, 사태의 평화적 해결에 관심을 보이지 않았다"며 "우크라이나 정부는 돈바스에서 2014~15년 때와 마찬가지로 또다시 전격전을 벌이려 시도하고 있고 현재 돈바스 지역 거주지들은 연일 포격을 받고 있으며, 공격용 무인기, 중화기, 미사일, 대포, 다연장포 등이 공격에 동원되고 있다"면서 분리주의 공화국들을 승인한 배경을 설명했다.

우크라이나 정부에 대한 비판도 날을 세웠다. 푸틴 대통령은 "우크라이나는 꼭두각시 정권이 들어선 미국의 식민지이며 우크라이나가 지금 당장이 아니라 나중에 나토에 가입한다고 해도 러시아에 달라지는 것은 없다"고 강조했다. 이어 핵포기 방침을 재고할 수 있다는 최근 우크라이나 측의 발언과 관련해서는 "빈말이 아닐 것"이라면서 "우크라이나가 대량살상무기를 보유하게 된다면 세계정세에 엄청난 영향을 미칠 수 있다. 이를 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.

푸틴 대통령은 이와함께 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대한 비난도 이어갔다. 그는 "우크라이나의 나토 가입과 뒤이은 나토 시설 배치는 이미 결정된 문제이며 시간의 문제"라면서 "우크라니아의 나토 가입 계획은 러시아 안보에 대한 직접적 위협"이라고 주장했다. 이와함께 "러시아는 자국 안보를 위해 보복조치를 취할 권리를 갖고 있으며 그렇게 할 것"이라고 경고했다.

