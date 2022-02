매킬로이 "슈퍼골프리그는 지금 익사중"…"톱 랭커는 안 가~"

'넘버 5' 매킬로이 SGL에 직격탄, '넘버 1' 람과 모리카와 이어 존슨, 디섐보까지 합류 거부

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "슈퍼골프리그는 지금 익사중."

세계랭킹 5위 로리 매킬로이(북아일랜드ㆍ사진)가 21일(한국시간) 사우디아라비아 지원을 받는 슈퍼골프리그(SGL)에 대해 "톱 랭커는 아무도 가지 않을 것"이라며 "슈퍼골프리그를 채울 48명을 구하지 못해 그렉 노먼이라도 경기에 나서야 할 것"이라고 비꼬았다. 이날 오전 더스틴 존슨과 ‘헐크’ 브라이슨 디섐보(이상 미국) 등이 "미국프로골프(PGA)투어에 전념하겠다"는 메시지를 낸 직후다.

SGL은 사우디 국부펀드(PIF)가 지원하는 새 프로골프투어다. 빠르면 오는 6월 창설한다. 연간 12~14개, 대회 당 총상금 2000만 달러(239억원)에 우승상금 400만 달러(48억원) 등 화려한 ‘돈 잔치’로 월드스타들을 유혹하고 있다. 144명 가량 출전하는 PGA투어와 달리 딱 48명만 나서 ‘컷 오프’ 없이 치른다는 게 흥미롭다. 그야말로 상위랭커 48명만 빼내겠다는 노골적인 의도를 드러냈다.

‘백상어’ 그렉 노먼(호주)이 바로 사우디 자금으로 설립한 투자 회사 대표다. SGL 출범에 앞장서고 있다. 매킬로이는 "누가 거기 합류하는지 지켜보라"면서 "최고의 선수들은 PGA투어가 가장 좋은 무대"라고 강조했다. SGL 옹호에 나선 필 미컬슨(미국)을 겨냥해 "미컬슨 포함 슈퍼골프리그에 참여하려는 선수들은 이기적이고 독선적이고 무지하다"는 독설까지 날렸다.

