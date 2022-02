"크롬소프트 DNA+ 최첨단 기술."

캘러웨이골프 ‘크롬소프트 22(사진)’ 골프공은 프리시젼 테크놀로지(Precision technology)가 핵심이다. 미국 메사추세츠주 치코피에 위치한 공장에 무려 600억원을 투자해 최상의 제품을 만든다. 첨단 설비 시스템 ‘디지털 3D X-RAY 장비’는 코어와 맨틀, 커버 등 모든 레이어들이 정확한 위치에 있는지 꼼꼼하게 확인해 일관된 퍼포먼스를 구현한다.

3피스 구조다. 아마추어골퍼부터 프로골퍼까지 모든 레벨의 골퍼가 사용하기 좋다. 화이트, 트리플 트랙(화이트/옐로우), 트루비스(화이트/옐로우, 옐로우/블랙) 등 세 가지 컬러다. 크롬소프트 X는 특히 소속 선수들이 가장 많이 사용한다. 일관된 스핀과 투어 수준 컨트롤이 돋보인다. 크롬소프트 X LS는 최적의 탄도와 최상의 퍼포먼스를 선물한다.