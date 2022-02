이준석 "정권교체 바라는 국민 마음 놓고 장사 그만하시라"

'이준석 제거…' 기사 공유한 뒤

"국민의당, 이제야 마음의 소리"

[아시아경제 이현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 21일 "정권교체를 바라는 국민들의 마음을 놓고 장사 그만하라"면서 국민의당을 비판했다.

야당 후보 단일화 협상을 결렬을 선언한 안철수 국민의당 대선후보 측이 이 과정에서 이 대표의 언사에도 책임이 있다고 하자 이처럼 밝혔다. 이 대표는 이날 자신의 페이스북에 '安 측 "이준석 조롱과 협박 한 두번 아니었다, 그를 제거해야 협상이든 뭐든"'이란 제목의 기사를 공유하면서 "이제 국민의당이 마음의 소리를 하기 시작하는 것"이라고 지적했다.

이 대표는 "조롱은 제가 하지만 협박은 님들이 하고 있다"면서 "오늘은 안중근 의사까지 언급하셨던데 민망하다"고 했다. 안 후보는 앞서 이날 자신의 페이스북에 안중근 의사 기념관을 다녀왔다며 처음부터 다시 시작하는 마음으로 대선 일정을 시작하겠다고 밝혔다.

이어 "우리 후보가 전화까지 했음에도 연락 없었다고 태연히 말하면서 정치적 이득을 취하려는 행태는 지난 서울시장경선 때 막판까지 오세훈 시장을 이겨보겠다고 생태탕 의혹을 꺼내들던 모습의 데자뷰"라고 꼬집었다.

