"웨딩도 친환경으로" 웨스틴 조선 서울, 생화 대신 '플랜트 웨딩'

생화 대신 식물로, 하객 답례품으로 화분을 에코백에 담아 제공

원하는 옵션 따라 플라워부티크 '격물공부'서 연출



[아시아경제 김유리 기자] 웨스틴 조선 서울은 친환경 가치 소비 트렌드를 반영한 웨딩 프로모션 '에버그린(Evergreen)'을 선보인다고 21일 밝혔다.

이번 프로모션은 조선호텔의 친환경 캠페인인 '조선 그린웨이'의 일환으로 생화 대신 식물로 연회장을 꾸미는 방식이다. 연회장 꽃 장식을 최소화하면서도 하객들에게 의미 있는 순간을 오랫동안 함께 할 수 있도록 기획됐다. 참석한 하객들에게는 화분에 담은 식물을 호텔에서 자체 제작한 에코백에 넣어 제공한다. 이를 가정에서 더 오래 간직할 수 있는 반려식물로 키워나갈 수 있다.

조선호텔 플라워부티크인 '격물공부'에서 각 계절에 어울리는 식물 컬러와 연출 등을 제안한다. 옵션에 따라 식물 스타일링을 버진로드, 무대, 포이어 등 다양한 공간에 집중할 수 있다. 봄 시즌에는 난식물인 오키드, 히야신스와 수선화, 튤립 등 구근식물을 다양하게 구성했다. 신랑 신부의 앞날을 축복하는 의미를 담아 팔레놉시스를 풍성하게 스타일링하면 고풍스러운 무대로 연출할 수 있다.

해당 웨딩 프로모션은 오는 4~8월 일요일 또는 공휴일 예식 고객 대상에 한해 상담, 진행이 가능하다. 이지선 웨스틴 조선 서울 연회팀장은 "지속 가능한 가치 소비 트렌드를 웨딩 스타일링에도 반영해 전체 무대 연출의 생동감은 더 살리고 하객들에게도 특별한 이벤트가 될 수 있도록 프로모션을 기획했다"며 "일생 최고의 순간이 모두에게 의미 있게 기억될 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 웨스틴 조선 서울은 그랜드 볼룸과 2층 라일락룸 등 다양한 공간에서 대규모 웨딩, 소규모 프라이빗 웨딩 등 고객이 원하는 형태의 커스텀 웨딩을 진행 중이다.

