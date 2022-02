"조식부터 무제한 주류까지" 제주 드림타워 복합리조트, '그랜드 클럽 패키지' 선보인다

6층 '그랜드 클럽'서 프라이빗 체크인

조식, 애프터눈티, 이브닝 카나페, 오전 11시부터 무제한 주류 서비스



[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 21일 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주에서 '봄캉스(봄+호캉스)'를 위한 '그랜드 클럽 패키지'를 출시했다고 밝혔다.

'그랜드 클럽 패키지'는 객실 투숙뿐 아니라 프라이빗 체크인 서비스, 조식 등 15만6000원 상당(성인 2인 기준)의 '그랜드 클럽' 혜택이 포함됐다. 그랜드 하얏트 제주 '그랜드 클럽'에서는 조식 뷔페, 애프터눈티, 이브닝 카나페 등이 시간대 별로 제공된다. 특히 오전 11시부터 오후 10시까지 주류 서비스가 무제한으로 제공된다.

롯데관광개발은 "그랜드 하얏트 제주의 그랜드 클럽 혜택만으로도 여행이 더 특별해질 것"이라며 "아시아태평양 지역 내 하얏트 호텔 중 최대 규모인 '그랜드 클럽'에서 제공하는 프라이빗 체크인, 메뉴 서비스 등을 누려보길 바란다"고 말했다.

제주 최고층(8층), 최대 규모(4290㎡)인 사계절 온수풀 '야외 풀데크'도 이용할 수 있다. 야외 풀데크는 오전 7시부터 오후 11시까지 운영한다(방역지침에 따라 시간 변동 가능). 이외에도 실내 수영장 및 피트니스 센터 이용이 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr