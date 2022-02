국방부 "베이징올림픽 폐막이후 북한군, 주목할 변화 없다"

[아시아경제 유인호 기자] 국방부는 21일 중국 베이징 동계올림픽 폐막 이후 무력 시위 재개 가능성을 포함한 북한군 동향을 면밀하게 주시하고 있으나 주목할 만한 변화는 없다고 밝혔다.

김준락 합참 공보실장은 이날 국방부 정례브리핑에서 “현재 진행 중인 북한군 동계훈련과 행사 준비 활동에 대해서 면밀히 주시하고 있다”며 “아직까지는 설명해 드릴만한 변화된 활동은 없다”고 말했다.

행사 준비 활동은 평양 미림비행장 일대에서 포착되는 열병식 준비 움직임을 지칭하는 것으로 보인다.

이와 관련, 군 관계자도 기자들과 만나 “지난달부터 포착된 열병식 준비가 여전히 초기 단계”이라며 “평안북도 철산군 동창리 서해위성발사장과 3000t급 잠수함 등을 건조하는 함경남도 신포조선소에서도 주목할 만한 변화는 없다”고 전했다.

북한은 지난달 30일 중거리 탄도미사일(IRBM)인 화성-12형을 비롯해 새해 들어 총 일곱 차례 각종 미사일 시험발사를 감행하며 한반도 긴장을 높여왔지만, 우방국인 중국의 올림픽 개최 기간에는 도발하지 않았다.

