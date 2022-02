전국 17개 시도에 독도체험관 구축한다

강원 독도체험관 신축, 6개 지역에서 재개관

동북아역사재단 독도체험관은 8월 확장 이전

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 독도에 대한 올바른 이해와 영유권 의식 제고를 위해 시도별 독도체험관을 구축하고 학교급별 맞춤형 체험 프로그램을 운영한다.

21일 교육부는 '2022년 독도교육 활성화 계획'을 발표했다. 전국 17개 시도에 독도 체험 기반을 완성하고 현장 중심의 독도교육 지원을 강화하는 내용이 담겼다.

교육부는 전국 17개 시도별 독도체험관을 운영한다. 강원교육청 독도체험관을 신축하고, 노후화된 인천·대전·경기·충북·전남·경남교육청 독도체험관 6곳을 개선해 재개관한다.

연내 동북아역사재단 독도체험관을 확장 이전해 8월 중 재개관하고 부산·전북교육청 독도체험관 구축 사업도 추진한다.

올해도 학교에서 교육환경 여건에 따라 연중 한 주를 '독도교육주간'으로 선정해 자율적으로 운영한다

교육부는 관계기관과개발한 학교급·장애유형별 체험 중심의 교육 자료를 보급하고, 학생의 흥미와 참여를 유도하는 디지털 기반의 독도교육 콘텐츠 개발도 추진한다. 맞춤형 독도교육 프로그램과 찾아가는 역사·독도수업을 통해 학교 현장의 독도교육활동을 지원한다.

아울러 독도지킴이학교와 독도교육 연구학교를 운영해 학교 현장 독도교육 방안을 공유·확산하고, 교원을 대상으로 독도 관련 기초소양 교육과 울릉도·독도 탐방 교육으로 전문성을 높인다.

독도 관련 기관과 협력체계를 강화해 세계 속의 우리 영토주권 확립을 위한 홍보를 적극 추진한다.

이상수 교육부 학교혁신지원실장은 "독도 영유권 확립은 독도에 대한 올바른 이해와 관심으로부터 시작된다"며 "일본 정부의 부당한 독도 영유권 침해에 대해서는 외교부, 동북아역사재단 등 관계기관과 협력하여 적극 대응할 할 것"이라고 말했다.

