SKT, 삼성·에릭슨·노키아와 5G 통신 인프라 기술 선보인다

MWC 2022서 공개

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 모바일·IT 전시회 '모바일월드콩그레스(MWC) 2022'에서 삼성전자·에릭슨·노키아와 5G 통신 인프라 가상화 기술 개발 성과를 공개한다고 21일 밝혔다.

SK텔레콤은 차세대 5G 네트워크 기술의 진화를 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘5G & Beyond’를 키워드로 글로벌 고객들에게 5G 기술 역량을 선보일 계획이다.

핵심은 5G 무선 네트워크 기반의 클라우드 가상화기지국(vRAN·virtualized Radio Access Network) 개발·시연 내용이다. 기지국 접속망 장비(RAN)의 네트워크 기능을 소프트웨어 형태로 탑재하는 기술이다. 마치 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하듯 일반적인 서버에 다양한 네트워크 기능들을 설치해 기지국 관리에 드는 물리적 시간과 비용을 절감할 수 있는 점이 특징이다.

5G 네트워크 장비는 크게 RU(Radio Unit·무선신호처리부), DU(Distributed Unit·분산 장치), CU(Centralized Unit·중앙 장치)로 구분되는데, vRAN을 활용하면 5G 이동통신에서 스마트폰과 직접 데이터를 주고받는 RU를 제외한 DU, CU를 소프트웨어 방식으로도 운용할 수 있다.

기존 기지국 구축·관리가 각 장비 제조사 규격에 맞춰 서로 다른 방식으로 이뤄졌다면, vRAN은 일반적으로 판매되는 서버(범용서버)에 공통의 소프트웨어를 설치·제거하고 업그레이드할 수 있다. 장비 호환성이 높아지는 장점이 있다. 이를 통해 이통사와 장비사들은 5G 기지국 관리작업도 더 많이 빠르게 처리할 수 있다.

박종관 SK텔레콤 인프라기술담당은 "다양한 통신장비 제조사가 참여할 수 있는 개방형 생태계 관련 기술을 선도하고, 국내 중소장비사들이 참여할 수 있는 사업분야 확대에도 기여할 계획"이라며 “파트너들과 함께 5G 네트워크 혁신을 선도하는 SK텔레콤의 앞선 기술력을 선보일 예정”이라고 말했다.

