정부, 공연예술 분야 일자리 지원

1인당 최대 6개월간 인건비 월 180만 원 지급

문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 228억 원을 투입해 공연예술 분야 2000명의 일자리를 지원한다고 21일 전했다. 코로나19 장기화에 따른 고용 충격을 완화하고 손실보상에서 제외된 공연예술 단체의 인건비 부담을 낮출 계획이다. 문체부는 이미 세 차례 추경을 통해 공연예술 종사자들의 꾸준한 활동을 지원하는 '공연예술 분야 인력지원 사업'을 진행해왔다. 올해는 본예산으로 편성했다. 문체부 관계자는 "지난해 사업 참가자를 대상으로 현장 의견을 조사한 결과 만족도가 높았다"고 추진 배경을 설명했다.

문체부는 공연예술 활동 전반에 걸쳐 예술인력 1인당 최대 6개월간 인건비 월 180만 원을 지원한다. 수혜 대상에는 단체 대표도 포함된다. 단 지난해 사업에 참여한 인력은 중복으로 지원받을 수 없다. 문체부 관계자는 "한국연극협회, 한국뮤지컬협회, 한국음악협회, 대한무용협회, 전통공연예술진흥재단 등 공연예술 협회·단체와 협력해 사업을 더욱 효과적으로 집행할 계획"이라고 했다. 참여 조건과 절차, 추진 일정 등 자세한 내용은 한국문화예술위원회 누리집 참조.

