대우조선해양건설, 470억 규모 대구 동구 신천동 주상복합 신축사업 수주

코스닥 상장사 한국테크놀로지 자회사 대우조선해양건설(회장 김용빈)은 470억원 규모 대구 동구 신천동 주상복합 신축사업을 수주했다고 21일 밝혔다.

이번 공사는 대구광역시 동구 신천동 290-5번지 일원에 조성되는 주상복합 신축공사로 지하 4층~지상 28층으로 총 150세대와 근린생활시설 및 부대복리시설이 들어설 예정이며 시행사는 대영일루션이다.

대지면적 2953.09091㎡(893.31평) 부지에 용적률 687.83%, 건폐율 63.66%를 적용해 건설되며 2022년 4월에 착공을 목표로 추진된다.

해당 주상복합은 영남권의 대표적인 교통허브로 편리한 교통과 대규모의 생활인프라가 형성돼 있는 것이 특징이다.

특히 2km 내 대구광역시 지하철 1호선 신천역, 동대구역과 2호선 범어역이 위치해 트리플 역세권을 형성하고 있다. 또한 동대구역 복합환승센터를 통해 KTX, SRT, 고속버스 등을 이용할 수 있어 광역교통망을 갖췄다는 평가를 받는다.

이와 함께 신세계백화점, 이마트, 효신시장 등이 인접해 편리한 생활 환경을 자랑하며 ▲야시골공원 ▲화랑공원 ▲범어공원 ▲대구어린이대공원 등이 위치해 도심 속 자연을 만끽할 수 있다.

미래가치도 풍부하다. 엑스코선 동대구역 확정으로 대구 시내 주요 지점에 도시철도만으로도 접근이 가능하며 부동산 역세권 효과를 기대할 수 있을 것으로 알려져 있다.

회사 관계자는 “해당 주상복합이 위치한 곳은 다양한 교통망으로 대구의 신흥 주거타운으로 떠오르고 있다”며 “높은 미래가치와 풍부한 생활 인프라로 분양률 100% 달성을 기대하고 있다”라고 밝혔다.

이어 “올해는 수도권 및 광역시의 집중 공략과 함께 안전으로부터 수주까지 이어지는 선순환으로 2조 수주 클럽에 입성할 것으로 기대하고 있다”라고 전했다.

한편 대우조선해양건설은 올 초 국토교통부에서 공개한 공공 건설공사 안전관리 수준평가 시공자 부문에서 최고 높은 등급인 ‘매우 우수’를 받으며 안전관리시스템이 국내 최고 수준임을 공인받은 바 있다.

