“콩비지부터 호떡까지”…GS샵, 푸드 스타트업 육성 프로그램 상품 ‘첫 선’

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 푸드 스타트업 육성 프로그램 ‘넥스트 푸디콘’에서 개발한 제품을 모바일 라이브커머스를 통해 처음으로 소개한다고 21일 밝혔다.

GS샵은 이날 오후 6시 ‘샤피라이브’에서 ‘서울콩비지’를 선보인다. 서울콩비지는 2010년 서울 문정동에서 시작한 맛집으로, GS리테일 넥스트 푸디콘 2기에 참여해 100% 국내산 콩으로 만든 건강식을 가정간편식(HMR)으로 선보이게 됐다. 이번 방송에서는 콩비지탕과 김치콩비지찌개를 각각 2팩씩, 정가 대비 20% 할인한 가격에 판매한다.

오는 22일에는 '돈불리제담'의 고기국수와 얼큰고기국수, 27일엔 ‘삼청동호떡’을 선보일 예정이다. 돈불리제담은 제주에서 공수한 재료를 전통 방식 그대로 만드는 것으로 유명한 맛집이다. 삼청동 호떡은 연근, 마, 죽염 등 10여가지 재료를 혼합해 만든 특유의 반죽과 다양한 필링이 특징이다.

앞서 GS리테일은 넥스트 푸디콘 시즌2를 가동하고 메가 히트상품을 함께 개발할 로컬 맛집 또는 소규모 식품 창업팀을 모집했다. 최종 선발된 지역 맛집 또는 소규모 창업팀에는 F&B 비즈니스 플랫폼을 운영하는 위쿡의 전문 솔루션, 오픈더테이블의 제조사 매칭 및 제품화 서비스를 제공했다.

GS리테일 관계자는 “이번 넥스트 푸디콘은 지역 맛집을 발굴해 HMR 제품을 만듦으로써 고객들이 전국 어디에서나 손쉽게 접할 수 있도록 노력했다”면서 “특히 샤피라이브를 통해 선보이는 제품들은 까다로운 홈쇼핑 심의와 QA 과정을 거친 만큼 높은 고객 눈높이를 충족할 것으로 기대된다”고 말했다.

