NH-Amundi자산운용, 美 메타버스 관련 기업 ETF 출시

'HANARO 미국메타버스iSelect' ETF 22일 상장

[아시아경제 황윤주 기자] NH-Amundi자산운용이 미국 메타버스 관련 기업에 투자하는 ETF를 출시했다.

NH-아문디자산운용은 'HANARO 미국메타버스iSelect' ETF를 오는 22일 상장한다고 밝혔다. 메타버스 플랫폼, 하드웨어 등 전체적인 메타버스 산업을 아우르는 미국 빅테크 종목으로 구성되어 메타버스 트렌드를 주도해나가는 대표 기업에 집중투자 하도록 설계된 상품이다.

HANARO 미국메타버스iSelect ETF는 NH투자증권이 발표하는 iSelect 미국메타버스 지수를 추종한다. 동 지수는 메타버스, 증강현실, 가상세계, VR, AR, XR, MR, 가상현실, 라이프로깅, 거울세계 등의 주요 메타버스 관련 키워드 필터링 기술을 적용하여 동일가중 방식으로 최대 20종목을 편입한다. 2022년 1월 31일 기준 기초지수 구성 상위종목으로는 일렉트로닉아츠(6.1%), PTC (6.0%), 브로드컴(6.0%), 애플(6.0%), 인텔(5.6%), 로블록스(3.0%) 등이 있다.

메타버스 시장 규모는 2021년 1500억 달러에서 2030년 1조5000억달러까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 메타버스가 더욱 주목받는 이유는 인터넷과 모바일을 잇는 차세대 플랫폼이 될 것으로 예상되고 있기 때문이다. 또한 게임 뿐 아니라 향후 교육, 의료, 국방, 금융, 엔터테인먼트 등 대부분의 산업으로 확장성이 매우 클 것으로 예측되고 있다.

김승철 NH-Amundi자산운용 패시브솔루션본부 본부장은 "메타버스 트렌드는 미국에 상장된 글로벌 빅테크기업에서 주도하고 있다며, HANARO 미국메타버스iSelect ETF는 국내에서 원화로 미국 메타버스 기업에 집중투자할 수 있는 좋은 방법이 될 것"이라고 말했다.

