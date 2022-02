CGV 다음 달 30일까지 '2022 아카데미 기획전'

후보작 열일곱 편 상영

CGV는 오는 23일부터 내달 30일까지 '2022 아카데미 기획전'을 한다고 21일 전했다. 다음 달 27일 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 하는 제94회 아카데미 시상식의 후보작 열일곱 편을 상영한다. 라인업은 1차와 2차로 나눠진다. 전자에는 작품상 후보작이 대거 포함됐다. ‘나이트메어 앨리’, ‘돈 룩 업’, ‘듄’, ‘드라이브 마이 카’, ‘리코리쉬 피자’, ‘웨스트 사이드 스토리’, ‘코다’, ‘파워 오브 도그’, '스펜서' 등이다. CGV 측은 "전국 쉰 지점에 상영한다"면서 "특히 내달 16일 개봉하는 '스펜서'를 먼저 만날 수 있다"고 부연했다. 후자는 내달 2일부터 CGV 아트하우스관 열다섯 곳에서 상영한다. '교실 안의 야크’, ‘엔칸토 : 마법의 세계’, ‘크루엘라’, ‘틱, 틱... 붐!’, ‘나의 집은 어디인가’, ‘벨파스트’, ‘킹 리차드’, ‘페러렐 마더스’ 등 여덟 편이다. 예매, 할인 등 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 또는 홈페이지 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr