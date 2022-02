“MZ세대 사로잡았다”…‘CU끼리 택배’ 이용건수 10배↑

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 자체 물류 인프라를 이용한 ‘CU끼리 택배’가 서비스를 선보인지 약 2년 만에 이용 건수가 10배 이상 증가했다고 21일 밝혔다.

CU에 따르면 지난달 1일부터 이달 18일까지 CU끼리 택배의 월평균 이용 건수는 2020년 대비 925.7% 증가했다. 같은 기간 일반 택배의 신장률이 18.2%에 그쳤다. CU의 전체 택배에서 차지하는 비중은 2020년 1.8%에 불과했지만 올해는 12.9%로 올랐다.

지난해 CU끼리 택배를 이용한 고객들의 연령대를 살펴보면 20대 32.8%, 30대 35.5%로 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 약 70%로 압도적인 비중을 차지하고 있다. 40대는 20.7%, 50대는 6.4%, 기타는 3.6%로 집계됐다. 이는 MZ세대들이 온라인 쇼핑과 중고거래 등을 가장 적극적으로 이용하기 때문으로 분석된다. 택배 이용 빈도가 늘어나면서 저렴한 편의점 자체 택배를 많이 찾는 것이다.

CU끼리 택배는 CU에서 접수한 택배를 고객이 배송 지정한 CU 점포에서 찾아가는 신개념 택배 서비스다. 5kg 이하 소형 택배만 취급하며, 운임은 1kg 이하 기준 1600원으로 국내 최저가다.

BGF리테일 관계자는 “고객들의 새로운 라이프스타일에 맞춘 CU 만의 차별화된 택배 서비스가 단기간에 급성장하며 택배 지형도를 변화시키고 있다”며 “앞으로 고객 편의와 혜택을 높일 수 있도록 지속적으로 서비스 품질을 업그레이드를 해나갈 것”이라고 말했다.

