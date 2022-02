코로나 첫 100만명까진 2년…이후 100만명은 보름만에

2020년 1월20일 첫 확인 후 762일만

[아시아경제 최대열 기자] 20일 오후 9시까지 확인된 코로나19 신규 확진환자가 9만3260명으로 집계됐다고 연합뉴스가 각 지자체 현황 등을 파악해 보도했다. 국내 누적 확진자가 100만명을 넘기기까지 2년 넘게 걸렸는데, 보름여 만에 다시 100만명이 늘어 200만명을 넘어섰다.

방역당국에 따르면 국내 코로나19 확진자를 가장 먼저 파악한 게 2020년 1월 20일이다. 이후 749일이 지난 이달 6일 누적 100만명을 넘겼다. 다시 100만명이 확진판정을 받기까지 보름 밖에 걸리지 않았다는 건 그만큼 최근 오미크론 변이의 확산세가 빠르다는 얘기다.

올해 초 들어서도 하루 3000, 4000명대를 보이던 신규 확진자 규모는 이달 들어 수만명 단위로 커졌다. 최근 사흘간은 연속해서 10만명을 넘어섰다. 최근 1주일 기준 하루 평균 확진자는 8만7461명이다.

이날 오후 9시까지 신규 확진자 규모는 역대 최다치로 집계됐던 하루 전(10만512명)보다는 7000명 이상 적은 수준이나 여전히 전국에서 동시다발적으로 감염확산세가 상당한 것으로 방역당국은 보고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr