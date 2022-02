비노조 택배기사 "21일 집회에 항의 방문 할 것"

대규모 집회 앞두고 긴장감 고조

[아시아경제 성기호 기자] CJ대한통운 비노조 택배기사들은 민주노총 택배노조가 서울 중구 CJ대한통운 본사를 불법 점거 및 21일 전 택배사 연대파업에 대해 "비노조 택배연합 대표가 항의 방문 할 것"이라고 밝혔다. 이로 인해 오는 21일 택배노조의 대규모 집회에 충돌이 일어날 가능성도 배레 할 수 없는 상황이다.

비노조택배기사연합을 이끌고 있는 김슬기 대표는 19일 입장문을 통해 "21일 월요일 택배노조는 cj대한통운 뿐만아니라 전 택배사의 노조들과 연대파업을 선언한다고 한다"며 "이에 오전10시에 현재 불법점거하며 파업하고 있는 본사앞으로 김슬기 대표가 항의 방문 및 입장문 발표예정"이라고 밝혔다.

택배노조는 CJ대한통운이 사회적 합의를 제대로 이행하지 않는다는 이유로 지난해 12월 28일부터 파업에 돌입했으며 지난 10일부터는 본사를 기습 점거하고 있다.

김 대표는 "택배파업의 장기화로 인하여 업체의 발송을 기존처럼 원할히 할수 없기에 자신의 거래처를 지키기 위하여 파업지역 발송건을 타택배 또는 퀵으로 발송하고 있다"며 "이에 거래처 한곳의 한달 수수료보다 타택배요금이 더 많이 나오는 주객이 전도되는 일이 일어나고 있다"고 지적했다.

비노조 택배기사들은 데이터를 공개하고 12일 동안 타택배발송으로 인해 택배기사(SM)이 보는 피해 금액만 149만2150원에 달한다고 강조했다.

이들은 이와함께 "더불어민주당, 국민의당, 정의당에게 기존의 국민의 힘 당사앞에서 진행하 였던 성명서 발표 및 제안서를 제출예정"이라며 정치권에게 문제해결을 위한 행동에 나서 달라고 촉구했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr