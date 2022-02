"연습부터 퍼트까지."

골프워치의 대명사 보이스캐디의 T시리즈 9번째 신제품인 ‘T9(사진)’이다. 세계 최초로 ‘샷&펏 트래킹’ 기능이 탑재된 것이 핵심이다. 라운드 시 샷뿐만 아니라 퍼트 수까지 자동으로 인식해 리얼 필드 스코어를 제공한다. 화면 가장자리에 표시돼 따로 복기해보지 않아도 현재 홀의 스코어를 실시간으로 확인할 수 있다. 여기에 한층 업그레이드 된 V.AI 3.0™ 을 더했다.

티 샷 후 페어웨이에 진입하면 코스뷰가 자동 확대돼 고객의 위치부터 그린까지 꼭 필요한 정보만을 안내한다. 템포 연습 모드가 추가됐다. 어디서든 목표 템포를 설정하고 연습할 수 있다. 그레이&블랙 두 가지 컬러다. 마그네틱 충전 방식으로 골퍼들의 편의성을 높였다. 실시간 핀 위치 서비스도 약 220여개 골프장까지 확대했다. 공식몰 및 오픈마켓, 오프라인 대리점에서 살 수 있다.