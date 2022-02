홍콩, 선거 연기·방역대책 마련…시진핑 지시 이틀만에 발표

[아시아경제 임춘한 기자] 시진핑 중국 국가주석이 '모든 수단을 동원해 코로나19를 통제하라'고 지시하자마자 홍콩이 행정장관 선거 연기를 발표하는 등 재빨리 움직이기 시작했다.

캐리 람 홍콩 행정장관은 지난 18일 저녁 기자회견을 열어 "코로나 확산 상황이 엄중하다"며 "긴급상황 조례 규정에 따라 행정장관 선거를 5월 8일로 연기한다"고 밝혔다. 애초 선거는 다음 달 27일 치러질 예정이었다. 람 장관은 불과 일주일 전만 해도 "행정장관 선거는 선거위원회(1463명)에 의한 간접 선거인 만큼 예정대로 치를 것"이라고 했으나 시 주석의 지시가 나온 지 이틀 만에 연기를 발표했다.

앞서 지난 16일 홍콩 친중 매체 대공보와 문회보는 출처를 밝히지 않은 채 "시 주석이 홍콩 정부에 코로나19 방역이 최우선이며 모든 수단을 동원해 상황을 가능한 한 빨리 통제하고 안정시켜야 한다고 말했다"고 보도했다. 선거 연기 발표 직후 중국 정부의 홍콩 업무를 총괄하는 국무원 홍콩·마카오 사무판공실과 중국 정부의 홍콩 주재 연락판공실은 성명을 통해 "홍콩의 전반적인 이익에 부합하는 결정"이라며 지지했다. 람 장관는 6월 30일까지인 자신의 임기가 선거 연기로 연장되지는 않을 것이라면서도, 코로나19 상황에 따라 선거의 추가 연기 가능성을 배제하지 않았다.

코로나19로 홍콩에서 선거가 연기되는 것은 두 번째다. 홍콩은 앞서 2020년 9월로 예정됐던 입법회 선거를 한 달 전 전격 연기했다. 해당 선거는 15개월 후인 지난해 12월 치러졌다. 당시에는 홍콩의 코로나19 하루 신규 확진자가 100∼150명 나올 때였다. 현재 홍콩에서는 지난 17일에 이어 19일에도 6천 명이 넘는 등 당시보다 수십배 많은 신규 확진자가 발생하고 있다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 19일 "시 주석이 코로나19와의 싸움을 최우선 순위로 두라고 하자마자 홍콩 전체가 방역 노력을 강화하느라 분주한 상황"이라고 전했다. 람 장관은 "우리는 주의를 흐트러뜨려서는 안 되고 실수를 해서 안 된다. 이는 시 주석의 중요한 지시에 따른 것"이라며 코로나19 통제에 모든 역량을 집중해야 한다고 강조했다. 또 "충분한 격리시설 등 여건이 마련되면 전 시민 대상 코로나19 검사를 실시하는 방안을 고려하고 있다"고 밝혔다.

뤄후이닝 중련판 주임이 지난 18일 주재한 온라인 회의에서 재계 지도자들은 방역과 관련해 16가지 대책을 쏟아냈다. 부동산 기업들은 자신들이 소유한 호텔과 신규 공공임대 주택을 격리 시설로 내놓았고, 코로나19 임시 병원 건립 등을 위해 부지도 제공하겠다고 밝혔다. 재계는 홍콩 인기 아이돌그룹 '미러'를 방역 홍보대사로 위촉하고, 신속 항원 검사 키트의 충분한 수급과 식료품 공급 안정에 힘을 쏟겠다고 약속했다.

