[아시아경제 이민지 기자]유세버스 사고로 선거전을 중단했던 국민의당 안철수 대선 후보가 19일 선거전을 재개한다. 첫 일정으로 부인 김미경 서울대 교수와 함께 보건소에서 코로나19 검체 채취 의료봉사에 나선다.

18일 국민의당 선대위 관계자들에 따르면 안 후보는 19일 오전 11시 서울 중구보건소 선별진료소에서 의료자원봉사를 할 예정이다. 이 자리에는 김 교수가 동행한다.

김 교수는 후보 등록일이었던 지난 13일 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 기저질환으로 병원에 입원했다. 김 교수는 이날 퇴원후 다음날부터 봉사활동에 나서 안 후보를 돕기로 했다. 중구보건소는 김 교수가 지난해 7월부터 매주 의료 봉사활동을 해온 곳이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr