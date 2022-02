[아시아경제 이민지 기자] 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 555 전일대비 2 등락률 +0.36% 거래량 852,716 전일가 553 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 에이루트, 세계 최대 리테일 전시회 ‘NRF 2022’ 참가…"글로벌 네트워크 강화"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“자이언트스텝” 보다 크다! 초대형 NFT메타버스 新대장주 close 는 지난해 영업손실 38억원을 기록해 적자를 지속했다고 18일 공시했다. 매출액은 32% 증가한 459억원을 기록했고 순손실은 1020억원을 기록했다. 회사 측은 "파생상품 손실 인식에 따른 당기순손실이 증가했다"고 말했다.

