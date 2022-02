[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 출신 방송인 조현이 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

조현은 최근 자신의 SNS에 일상을 담은 사진 몇 장을 공개했다.

공개된 사진 속 조현은 운동복 차림으로 군살없는 몸매를 뽐내 눈길을 끌었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr