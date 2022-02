“배움에 나이 없소!” 합천군, 비문해·저학력 어르신 문해교실 확대

7곳서 평균나이 75세 대상‥초·중등 학력 인정 제도

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 비문해·저학력 어르신을 대상으로 학령인정 문해교실을 확대 운영한다.

합천군은 기존 초등학력 1개 반에서 중학력 인정반을 포함해 총 7개 반으로 대폭 늘린다고 18일 밝혔다.

평생교육 목적으로 운영되고 있는 학령인정 문해교실은 기존 마을 단위 한글 교실 차원의 성인문해교실에서 한 단계 나아간다. 실제 학교에서 학급별로 배우는 기본 과목을 중심으로 총 3년 과정 수업이 진행된다.

초등학력은 매년 240시간을, 중등학력은 매년 450시간 이수해야 한다. 3년 과정을 전부 이수한 자에게는 경남교육감이 동등학력을 인정해주고 있는 제도이다.

군민 대상으로 2018년도에 처음으로 초등학력 인정 문해교실을 도입해 올해 첫 졸업생 7명을 배출했다.

그동안 합천읍 중심으로 교육이 시행돼 면 지역 주민은 고루 혜택을 받지 못하고 있었다.

2021년 10월 초등인정 반에 대해 권역별 4개소와 농아인 반 1개 교실을 포함해 총 5개 교실이 지정됐다. 중학인정 반은 평생학습관 1개 교실과 묘산중학교 1개 교실을 포함해 총 2개 교실에 대해 경남교육청에 신청해 올해 2월에 모두 수용됐다.

올해부터 수강생이 부족해 운영되지 못하는 북부권과 중부권 초등인정 반을 제외한 5개 교실은 오는 3월부터 수업이 진행되며 향후 3년간 교육과정이 진행될 예정이다.

문준희 군수는 “윗 세대에 경제적 이유에서 학업을 중도 포기하는 경우가 많았지만 군 차원에서 학력 인정 교실을 권역별로 개설해 배움 욕구를 해소할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr