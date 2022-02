글로벌창업사관학교 졸업생, 글로벌 시장으로

글로벌창업사관학교 2기 졸업식 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 18일 서울 구로구 지(G)타워에 위치한 글로벌창업사관학교에서 2기 졸업식을 개최했다고 밝혔다. 글로벌창업사관학교는 글로벌 진출을 꿈꾸는 업력 3년 이내 유망 창업기업을 대상으로 세계 최고 수준의 보육 서비스와 기술 특화 교육, 사무공간과 사업화 자금을 통합 제공하는 프로그램이다.

중기부에 따르면 이번 2기 졸업기업 58개사는 지난해 4월부터 11월까지 약 8개월의 프로그램 참여 기간 동안 총 119억원의 매출과 132명의 신규 고용을 창출했다. 또 기술력과 사업성을 인정받은 11개사는 총 94억원의 후속 투자를 유치하는데 성공했으며 8개사는 입교기간 중 해외투자 유치, 수출 등 해외진출에 성공하는 성과를 거두기도 했다.

입교 창업기업들은 글로벌창업사관학교에 상주 중인 500 글로벌(500 Global), 에스오에스브이(SOSV), 플러그앤플레이(Plug and Play), 스타트업부트캠프(Startupbootcamp), 테크스타즈(TechStars) 등 글로벌 창업기획자 5개 사로부터 기업 경영에 관한 노하우를 전수받았다. 또 아마존웹서비스, 구글 클라우드, 엔비디아, 마이크로소프트, 카이스트 등 국내외 전문가 집단으로부터 현장에서 곧바로 적용할 수 있는 실전형 교육을 받으며 기술 역량을 키웠다.

이번 2기 졸업식은 최근 코로나19 상황을 고려해 현장에서 참여하는 인력은 최소화하고 대부분의 졸업생은 비대면으로 참여하는 방식으로 진행됐다. 사업 아이템의 우수성과 그간의 성과를 고려한 종합평가에서 가장 우수한 성적을 받은 팩타고라는 중소벤처기업부 장관상을 받았다. 백우열 팩타고라 대표는 "글로벌창업사관학교에서 사업화 모델인 '신뢰성 있는 글쓰기 지원 알고리즘'을 고도화할 수 있었다"며 "올해에는 기술 역량을 바탕으로 '팩트'를 거래할 수 있는 NFT 플랫폼을 구축할 예정"이라고 했다.

강성천 중기부 차관은 "지난해 국내 유니콘 기업은 18개사로 역대 최고치를 달성했고, 글로벌 기업가정신 지수도 직전보다 3계단 상승한 세계 6위를 기록하는 등 제2벤처붐의 열기가 지속되고 있다"며 "글로벌창업사관학교 출신의 창업기업이 디지털 경제 대전환과 글로벌 진출의 첨병으로서 제2벤처붐의 열기를 이어나가주기를 기대한다"고 말했다.

