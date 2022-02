[아시아경제 장효원 기자] 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 35,050 전일대비 600 등락률 -1.68% 거래량 35,446 전일가 35,650 2022.02.18 10:40 장중(20분지연) 관련기사 삼천당제약 "해외 파트너사와 경구용 코로나 백신 협의"[e공시 눈에띄네]코스닥-2일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 유럽 파트너사인 옴니비전(OMNIVISION)과 계약한 일회용 녹내장 치료제 관련 첫 수출을 진행했다고 18일 밝혔다.

삼천당제약은 이번 첫 수출 이후 1~2개월 단위로 정기적인 수출이 진행될 것으로 기대하고 있다. 특히,현재 유럽에서 일회용 녹내장 치료제에 대한 수요가 증가해 추후 수출 물량은 계속 증가할 것으로 전망된다.

2018년에 삼천당제약은 일회용 녹내장 치료제 수출 계약을 체결했다. 계약 체결시 연간 예상 매출은 100억이었으나 최근 수요가 급증하는 시장 상황을 감안하면 약 200억 정도가 될 것으로 예측하고 있으며, 이는 삼천당제약 매출의 약 20%에 달하는 규모다.

삼천당제약 관계자는 “제네릭 점안제 외 진행중인 다른 프로젝트들도 연내 가시적인 성과 달성을 위해 총력을 기울이고 있다”고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr