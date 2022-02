파우치 "일상으로 점차 돌아갈 시점"

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 코로나19와의 공존을 준비하는 가운데 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병 연구소(NIAID) 소장은 16일(현지시간) "일상으로 점차 돌아갈 시점"이라고 했다.

파우치 소장은 이날 외신 인터뷰에서 "주(州) 정부들은 시민들을 감염으로부터 보호하는 것과 3년째 이어지는 팬데믹으로 인한 피로도 증가 사이에서 균형을 찾아야 하는 어려운 선택에 직면했다"고 말했다.

그는 "완벽한 해답은 없다"며 "세계, 미국, 미국의 일부 지역이 코로나19를 가지고 있다는 것과 일상으로 돌아갈 필요가 있다는 점은 모두 사실"이라고 했다. 이어 "무모하게 모든 것을 내팽개치고 싶지 않지만 일상 회복을 향해 조금씩 움직이기 시작해야 한다"고 덧붙였다.

미 보건당국 관계자들은 앞서 이날 미국 내 오미크론 확산세가 꺾임에 따라 새로운 지침을 마련하고 있다고 밝혔다. 뉴저지, 뉴욕, 캘리포니아, 코네티컷, 델라웨어, 오리건 등이 수주 내 마스크 착용 의무화를 해제하겠다고 발표한 데 따른 것이다.

파우치 소장은 "일부 주들의 개정된 정책이 상충하는 효과와 약간의 불필요한 감염을 수반할 수 있다"면서도 "엄격한 예방정책을 너무 엄밀하게 따르는 것도 해로울 수 있다"고 했다.

그러면서 "정신 건강에 영향을 미치는지, 아동 발달에 영향을 주는지, 학교에 영향을 끼치는지, 감염으로부터 보호하려고 노력하는 것과 균형을 이루는지 등에 대해 묻는다면 그에 대한 내 답은 '정답을 가지고 있지 않다'는 것"이라고 밝혔다.

한편 미국의 최근 1주간 하루 평균 확진자 수가 14만7000여명으로, 전주 대비 40% 줄었다. 입원 환자도 28% 감소했다.

