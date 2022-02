[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부경찰서가 오미크론 확산에 따른 치안환경 변화에 선제적으로 대응하고 있다.

남부경찰서는 비대면 업무 전환, 지역 주민의 안심 치안환경 제공, 방역체계 및 업무연속성 계획 등에 대해 논의해다고 17일 밝혔다.

특히 여성청소년과는 초등학교 학생들의 안전한 귀가를 위해 운영하는 아동안전지킴이 선발과정에서 대면으로 하던 면접절차를 비대면으로 전환해 실시할 것을 계획했다.

양우천 남부경찰서장은 "오미크론 대응과 더불어 남구 주민들에게 따뜻하고 안전한 치안서비스의 제공을 위해 항상 민원인의 입장에서 먼저 생각하며 신속하고도 친절한 업무처리"를 당부했다.

