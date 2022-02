라미란·엄지원, '잔혹한 인턴' 캐스팅

라미란·엄지원 티빙 '잔혹한 인턴' 재회

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 라미란과 엄지원이 '잔혹한 인턴'으로 만난다.

17일 온라인동영상서비스(OTT) 티빙은 새 오리지널 '잔혹한 인턴'(극본 박연경, 연출 한상재)에 라미란·엄지원을 캐스팅했다고 밝혔다.

'잔혹한 인턴'은 직장과 단절된 지 7년 만에 인턴으로 복직한 40대 여성이 또다시 정글 같은 사회에서 버티고 견디며 살아남는 과정을 그린다.

'막돼먹은 영애씨'·'시를 잊은 그대에게'를 연출한 한상재 감독이 메가폰을 잡고, '마음의 소리'의 박연경 작가가 집필한다.

라미란과 엄지원은 영화 '소원'(2013) 이후 9년만에 재회한다. 라미란은 7년간 잊고 있던 자신의 이름과 자리를 되찾기 위해 재취업 전선에 뛰어든 고해라를 연기한다. 승승장구하던 직장에 사표를 내고 육아에 전념하다 7년 후 재취업을 위해 나선다.

엄지원이 연기하는 최지원은 카리스마와 리더십까지 갖춘 냉정한 포커페이스로 직장에서 살아남기 위해 물불 가리지 않는다. 신입직에 지원한 전 회사 동기 해라를 면접장에서 만나 자신의 팀 인턴으로 취업시킨 후 달콤하면서 잔혹한 제안을 한다.

티빙 측은 "재취업에 도전하면서 잔혹한 40대의 현실을 겪어내고 있는 경력 단절 여성, 유리천장을 뚫기 위해 자신을 잃어가며 앞만 보고 달렸던 직장인의 공감 서사를 섬세하고 재미있게 그리겠다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr