포르쉐 AG, '마칸 T' 최초 공개

[아시아경제 성기호 기자] 포르쉐 AG가 한층 더 민첩하고, 강력한 다이내믹 셋업의 마칸 T를 최초로 공개한다고 17일 밝혔다.

마칸 T는 기존 911, 718 모델에서만 사용되었던 ‘투어링’의 약자인 ‘T’ 명칭을 붙인 최초의 4도어 스포츠카로, 보다 세밀해진 셋팅, 모델 전용 첨단 장비, 그리고 효율적인 엔진 장착을 통해 T 모델만의 탁월한 주행 경험을 제공한다. 1968년식 포르쉐 911 T의 정신을 계승한 놀라운 다이내믹 셋업과 경량화된 2리터 터보 엔진, 견고한 디자인이 특징이며, 스포티한 주행을 위한 첨단 장비들이 기본 사양으로 장착된다. 마칸T는 마칸과 마칸 S 사이에 포지셔닝한다.

마칸 S와 GTS 모델의 2.9리터 6기통 바이터보 엔진에 비해 프런트 액슬에서 58.8kg의 무게를 줄인 마칸 T의 파워트레인은 탁월한 주행 성능과 최적화된 코너링을 선사한다.

2리터 4기통 터보 엔진을 탑재해 최고출력 265마력 (PS), 최대토크 40.8kg?m을 발휘하는 마칸 T는 민첩성, 경량화, 콤팩트 디자인을 모두 갖춰 중량과 성능 사이의 완벽한 밸런스를 만들어낸다. 다른 마칸 모델과같이 7단 듀얼 클러치 변속기 (PDK)와 포르쉐 트랙션 매니지먼트 (PTM) 사륜 구동 드라이브 시스템을 장착한다. 넓은 rpm 범위에 걸쳐 발휘되는 강력한 토크로 모든 주행 상황에서 즉각적인 가속이 가능하며, 모드 스위치가 포함된 스포츠 크로노 패키지와 스티어링 휠의 스포츠 리스폰스 버튼을 장착해, 정지상태에서 100km/h까지 가속하는데 6.2초가 소요되며, 최고속도는 232km/h다.

마칸 T는 포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트(PASM)을 기본 사양으로 탑재한 스틸 서스펜션과 15밀리미터 낮아진 차체를 결합한 유일한 포르쉐 모델이다. 프런트 액슬의 안티 롤 바는 더 견고하며 섀시 개선을 통해 차량과 파워트레인을 위한 완벽한 서스펜션을 제공해 뛰어난 반응성의 스티어링 동작과 민첩한 핸들링이 가능하다.

포르쉐 트랙션 매니지먼트(PTM) 역시 마칸 T의 주행 조건에 맞게 조정되었으며 리어 휠 바이어스로 특별 설계되었다. 4기통 엔진을 장착한 마칸 T에는 PASM을 포함한 어댑티브 에어 서스펜션을 추가하고 차체를 10밀리미터 더 낮출 수 있다. T 모델의 역동적인 특성에 맞춰 드라이빙 다이내믹을 강화하는 포르쉐 토크 벡터링 플러스(PTV Plus)도 추가 가능하다.

마칸 T는 익스클루시브한 디테일을 통해 내외관 디자인을 완성한다. 아게이트 그레이 메탈릭 (Agate Grey Metallic) 컬러가 적용된 마칸 T의 전면, 측면 및 후면 디자인은 다른 마칸 모델과 차별되는 요소다. 도색된 전면 트림, 사이드 미러, 사이드 블레이드, 루프 스포일러와 후면의 로고에서 대조되는 특별한 컬러를 확인할 수 있다. 블랙 컬러의 스포츠 테일파이프와 사이드 윈도우 트림 (고광택)이 기본 사양으로 제공되며 사이드 블레이드에는 블랙 컬러의 ‘마칸 T’ 로고가 각인된다. 다크 티타늄으로 제작된 20인치 마칸 S 휠 역시 기본 사양이다. 외관 컬러는 플레인, 메탈릭, 스페셜 컬러 등 총 13개로 선택 가능하다.

인테리어는 T 모델만의 특별한 분위기를 연출한다. 기본 사양의 8방향 전동 조절식 열선 내장 스포츠 시트는 블랙 컬러 가죽 패키지를 기반의 전용 커버를 포함한다. 프런트 시트와 리어 시트 중앙에는 스포츠 텍스 (Sport-Tex) 스트라이프 패턴이 적용되며 프런트 시트 헤드레스트에는 포르쉐 크레스트가 양각으로 각인된다. 외관과 대조되는 컬러로 시트, 헤드레스트 및 스티어링 휠에 실버 컬러 스티칭이 적용된다.

포르쉐 마칸 T는 2022년 4월 독일 시장에서 판매될 예정이며, 부가세 및 특별 사양을 포함한 판매 가격은 6만9462 유로부터 시작한다. 마칸 T의 국내 출시 계획은 없다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr