서대구역세권 ‘밑그림’ 나왔다 … 도시개발계획 용역 본격 추진

도시개발계획 방향, 앵커시설 투자유치 방향 중점 논의

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 서대구역복합환승센터를 포함한 서대구역세권 도시개발 사업이 본격화한다.

대구시는 서대구역세권 도시개발구역 지정과 복합환승센터 건립승인을 위한 개발계획 용역 착수 보고회를 열었다고 16일 밝혔다.

이날 보고회에선 도시개발계획의 방향과 서대구역 활성화를 위한 대형 앵커시설 유치전략에 대해 논의했다.

그간 역세권도시개발사업의 1차 협상 대상자로 선정된 한국투자증권컨소시엄과 함께 주거·문화·상업 기능과 관광·레저 특구 건설에 대한 개발 계획을 올해 확정한다는 방침이다.

이번 용역에서 대구의 제2고속철도 정차역에 걸맞은 대형 앵커 시설 건립과 개발 방향에 대한 보다 구체적인 개발 계획이 수립돼 민간자본투자시장의 유치를 기대하고 있다.

서대구역복합환승센터는 국토부로부터 건립 승인이 필요한 사항으로, 금년 내 국토부로부터 건립 승인을 받는 것을 목표로 하고 있다.

이번 용역에서는 서대구역을 경유하는 고속철도, 광역철도, 대구산업선 등 철도 노선 간의 효율적인 연계와 환승체계 계획이 수립될 전망이다.

동대구 신세계백화점과 같은 복합환승센터 내 앵커시설에 쇼핑, 외식, 체험형 놀이공간, 여가 등 복합환승센터의 공간배치와 동선을 각 앵커 시설에 최적화할 계획이다.

권영진 대구시장은 “올해는 복합환승센터 건립 승인 등 행정 절차를 속도감 있게 진행해 내년부터는 앵커시설 등에 대한 실질적인 민간자본 유치가 가능하도록 대구시 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr