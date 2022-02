집단감염 발생 동부구치소, '텐트 임시수용시설' 운영

[아시아경제 구은모 기자] 법무부는 서울 동부구치소 내 코로나19 확산 상황에 대처하기 위해 텐트를 이용한 임시 수용시설을 마련했다고 16일 밝혔다.

법무부는 수용자 독거 격리 확보를 위해 동부구치소 체육관 내에 1인용 텐트 50동을 설치해 수용시설로 만들었다. 수용자 편의를 위한 온풍기와 냉장고, 도서, 샤워 시설, 대형 TV 등도 구비됐다. 시설에는 코로나19 확진 후 일주일이 지나 전염성이 적은 수용자가 수용될 예정이다.

박범계 법무부 장관은 이날 임시수용시설을 찾아 구치소 방역 전반을 점검하고 관계자들과 대응 방안을 논의했다. 박 장관은 "임시 수용시설 운영 시 인권 침해의 소지가 없도록 수용자 처우와 심적 안정에 각별히 관심을 두고 수용관리를 해달라"고 당부했다.

동부구치소는 지난달 25일 신입 수용자가 코로나19 확진 판정을 받은 이후 이날까지 총 414명의 수용자·직원이 확진 판정을 받았다.

