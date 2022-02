'서른 아홉' 진한 워맨스 온다…손예진은 로맨스 "현빈은 운명"

드라마 '서른, 아홉' 제작발표회

손예진 결혼 발표 후 첫인사

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 손예진이 드라마 '서른, 아홉'으로 결혼 전 마지막 모습을 기록한다.

손예진은 16일 오후 진행된 JTBC 수목드라마 '서른, 아홉'(극본 유영아·연출 김상호) 온라인 제작발표회에서 "운명처럼 큰 일이 일어났다"며 "축하를 많이 받아서 감사하다"고 소감을 밝혔다.

최근 손예진은 배우 현빈과 오는 3월 결혼한다고 밝혔다. 발표 후 첫 공식석상에 나선 그는 긴장감을 감추지 못했다. 그는 "뭐라 말씀드려야 할지 모르겠다"며 "오랜만에 나서니 떨리고, 자료화면을 보면서도 울컥했다"고 말했다.

손예진은 '서른, 아홉'으로 tvN 드라마 '사랑의 불시착' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀한다. 그는 "지금이 아니면 작품을 양심상 할 수 없을 거 같았다. 내가 공감하는 여자 이야기, 사랑 이야기가 좋았다. 작가님이 우리집에 CCTV를 달아놨나 싶을 정도로 공감이 갔다"고 출연 배경을 전했다.

'서른, 아홉'은 마흔을 코앞에 둔 세 친구의 우정과 사랑, 삶에 대한 깊이 있는 이야기와 현실적인 로맨스를 그린다.

김상호 감독은 "여자들의 이야기보다 그 나이대의 인간을 그리려 했다. 인간이라면 느낄 수 있는 감정에 집중했다"고 설명했지만, 배우들은 '워맨스'(우먼+로맨스)를 강조했다. 전미도는 "나이가 많아 더 있고 농도 짙은 로맨스를 보여주겠다"고 각오를 다졌고, 김지현은 "현실 워맨스도 있는데 과거도 그려진다. 분장하고 찍은 장면이 정말 웃겼다. 그런 장면이 소소한 재미를 줄 것"이라고 했다. 이어 손예진은 "우리는 찐친(정말 친한 친구)였다"며 웃었다.

손예진은 "20대에 배우로 데뷔해 어느덧 마흔이 됐지만 성숙해지지 않은 거 같다. 고등학교 때처럼 지금도 떡볶이를 먹는데, 이팔청춘 같다. 모두 숫자에 연연하지 않고 세월을 즐기며 살길 바란다"고 말했다.

배우 연우진·이무생·이태환이 그들의 남자들로 분한다. 올해 서른아홉이라는 연우진은 "대본을 보며 많이 울기도 하고 공감했다. 작품을 끝내고 서른아홉을 잘 살아야겠다고 마음먹고 버킷리스트를 작성했다"고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr