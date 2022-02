산업단지 내 중기 인력난 해소·청년층 유입 촉진

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 산업단지 중소기업에 재직 중인 청년에게 월 5만 원의 교통비를 지원한다.

16일 도에 따르면, 교통여건이 열악한 산업단지에 근무하는 중소기업 재직 청년층의 교통비 부담을 덜어주고 산업단지 청년층 유입 촉진과 일자리 미스매치 해소를 위해 만 15~34세 청년근로자에 올해 말까지 교통비를 바우처 형식으로 지원한다.

지원 대상자로 선정되면 신용·체크카드로 바우처 금액 월 5만 원 한도 내에서 버스, 지하철, 택시, 자가용(유류, 전기료) 등 교통비로 사용할 수 있으며, 군 복무 기간만큼 최장 5년 간 상한 연령이 연장된다.

지원을 희망하는 청년은 대상 산업단지 확인 후 한국산업단지공단 청년 교통비 지원사업을 통해 신청할 수 있으며, 예산 범위 내에서 지원대상자 선정 후 신청자와 카드사에 통보된다.

