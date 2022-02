[아시아경제 차민영 기자] KT는 16일 국내 1위 클라우드 관리 기업 메가존클라우드에 1300억원을 투자한다고 밝혔다.

KT는 메가존클라우드가 시행하는 유상증자에 참여하는 방식으로 투자한다. KT가 1000억원이 넘는 액수를 투자하는 것은 인터넷전문은행인 케이뱅크 이후 처음이다.

이번 투자는 클라우드 부문 사업을 강화하고 디지털플랫폼기업으로의 역량을 높이기 위함이다.

메가존클라우드는 클라우드 관리 서비스 기업(MSP)으로 아마존웹서비스(AWS) 파트너사로 선정된 바 있다.

