[아시아경제 이선애 기자] 삼부토건은 부산항만공사와 감천항 일반부두(3,4부두 인근지역) 확장공사 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 계약금액은 559억9622만원으로 이는 2020년 매출 대비 14.76%에 해당하는 규모이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr