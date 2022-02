동국제약, ESG경영 강화…'ESG 위원회·상설 실무조직' 구성

환경·사회·지배구조 부문별 경영 기반 구축

향후 지속가능경영 보고서 발간 계획도

[아시아경제 이관주 기자] 동국제약이 지속가능한 미래를 위해 ESG경영 강화에 나선다.

동국제약은 환경·사회·지배구조 각 부문별 ESG 사업 추진과 함께 ESG 위원회 및 상설 실무조직 구성, 투명하고 정확한 정보공개 등을 추진한다고 16일 밝혔다.

이를 위해 환경(Environment) 분야에서는 지난해 9월부터 세계적인 환경기업 프랑스 베올리아와의 협력을 통한 에너지 효율화 사업에 착수, 에너지 절감 및 폐수처리장 운영 효율화를 위한 노력을 기울이고 있다. 동국제약은 폐 바이오가스 재활용, 탄소 배출 절감, 폐수처리장 최적화 사업 등 세 가지 협력사업을 통해 에너지 소비 관리 최적화 등 성과 달성과 함께 이를 통해 국제표준인 ISO 14001 인증 획득을 기대하고 있다.

사회(Social) 분야에서는 화재, 안전사고, 전염병, 환경사고 등에 대한 비상 대응 시스템 및 외주 공사 업체 안전관리 시스템을 구축하고 각 사업 현장에 적용해 나가고 있다. 또 안전사고 예방 대책과 대응 규정 준수를 위한 내부 교육을 강화해 무재해 및 무사고 목표 달성에 노력하는 한편, 관련 국제표준인 ISO 45001 인증 획득을 추진하고 있다.

지배구조(Governance) 분야에서도 2019년부터 사회적 책임 및 윤리경영 강화와 부패방지 관리 체계를 수립하고 엄격한 심사과정을 거쳐 부패방지경영 시스템 국제표준인 ISO 37001 인증을 획득했다. 올해 ISO 37001 재인증을 위한 갱신 심사를 진행할 예정으로, 지속적인 전사적 윤리경영 실천 수준 고도화를 추진할 계획이다.

동국제약은 지난해 오흥주 대표이사와 각 사업부 임직원들로 ESG 태스크포스팀(TFT)를 구성한 데 이어 올해는 ESG 위원회와 상설 실무조직을 구성하고 향후 지속가능경영 보고서를 발간할 계획이다.

동국제약 관계자는 “세계적인 기업경영 이슈인 ESG경영에 대한 국내 기업의 관심이 증대되고 있는 상황에서 사회적 요구에 부응할 수 있도록 ESG 경영 기반을 다져 나가는 동시에 이해 관계자들을 대상으로 투명하고 정확한 정보를 적극적으로 공개해 기업 신뢰도를 높여갈 방침”이라고 말했다.

