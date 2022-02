이준익 감독 '욘더' 파라마운트플러스 타고 글로벌 공개

[아시아경제 이이슬 기자] 이준익 감독의 '욘더'가 파라마운트플러스를 통해 글로벌 시청자에게 공급된다.

16일 온라인동영상서비스(OTT) 티빙은 새 오리지널 시리즈 '욘더'를 바이아컴CBS과 공동 투자하기로 결정했다고 밝혔다.

'욘더'는 티빙·파라마운트플러스 오리지널 시리즈로 제작되며, 파라마운트플러스가 서비스되고 있는 중남미, 캐나다, 호주와 여름부터 서비스 예정인 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 오스트리아 등에서 공개된다.

지난해 12월 CJ ENM은 미국 메이저 종합 미디어그룹 바이아컴CBS와 전방위적 파트너쉽을 체결하고, OTT 티빙의 경쟁력 강화를 위해 다양한 방법으로 협력키로 결정한 바 있다. 바이아컴CBS는 '욘더'를 시작으로 총 7편의 티빙 오리지널 제작에 공동 투자할 계획이다.

티빙 관계자는 "바이아컴CBS와의 협력을 시작으로 최고의 K-콘텐츠 플랫폼으로 거듭나기 위해 글로벌 규모의 오리지널 콘텐츠 투자 인프라를 구축할 것"이라며 "상반기 ‘파라마운트 플러스 브랜드관’을 론칭해 바이아컴CBS의 인기 콘텐츠도 국내 이용자에게 선보일 계획"이라고 밝혔다.

이준익 감독의 첫 OTT 진출작 '욘더'는 아내로부터 메시지를 받은 남자가 그녀를 만날 수 있는 미지의 공간에 초대받으면서 벌어지는 이야기를 그린다. 2032년 죽은 사람들이 브레인 업로드를 통해 생전의 기억으로 살아갈 수 있도록 설계된 욘더라는 미지의 공간이 등장한다. 배우 신하균·한지민 등이 출연한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr