한전, 팔수록 적자…커지는 2분기 전기요금 인상 압박

연료비연동제 조정단가 다음달 16일 제출

연료비 급등, ㎾h당 최대한도 인상 불가피

한국전력이 올 2분기 연료비조정단가 산정을 앞두고 국제유가가 치솟자 골머리를 앓고 있다. 한전이 발전사들로부터 구매하는 전력도매가격이 7년 만에 최고치를 기록했으나 올해 전기요금 인상폭은 ㎾h(킬로와트시)당 17원 안팎에 불과하기 때문이다. 이마저도 연료비연동제에 따른 연간 최대치 인상분(㎾h당 5.0원)을 모두 반영한 금액으로 2분기 연동제 요금 인상분이 유보 될 경우 한전의 적자규모는 더 커질 전망이다.

16일 관계 부처에 따르면 한전은 올 2분기 연료비연동제 조정단가를 최종 산정해 다음달 16일 산업통상자원부에 제출할 예정이다. 한전은 2분기 연료비 조정단가를 다음달 중순 데이터까지 합산해 최종 산정할 방침이지만 올 1분기와 마찬가지로 분기별 최대한도(㎾h당 3.0원) 인상이 불가피할 것으로 알려졌다.

최근 전기요금 인상 압박이 커진 배경에는 전기 생산 기준 연료인 유연탄, 액화천연가스(LNG), 벙커C유 등 가격이 올해 들어 급등하면서다. 산업부에 따르면 올 1월 LNG 현물 수입 가격은 t당 1136.68달러로 역대 최고치를 경신했다. 이에 따라 월 평균 전력도매가격도 ㎾h당 200원대를 웃돌고 있다. 한국전력거래소가 집계한 지난달 평균 전력도매가격은 육지 기준 ㎾h 153.82원 이었지만 이달 들어 208.01원으로 35.2% 급등했다.

하지만 일각에서는 정부가 2분기 연료비연동제에 따른 요금 인상을 결정하기에는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 우선 오는 4월 한전이 기준연료비 4.9원 인상을 앞두고 있어 연동제에 따른 추가 인상분까지 포함할 경우 국민생활 안정에 악영향을 끼칠 수 있다는 판단에서다.

대선 결과도 변수다. 전기요금 인상 부분이 대선 공약과 연계된 만큼 후보자에 따라 정책 기조가 변화할 수 있다는 이유다. 앞서 정부가 이미 1분기 전력요금에서 전력 생산 비용 상승분을 반영하지 않고 동결한 것을 고려하면 이 같은 흐름이 당분간 지속될 수 있다는 설명이다.

산업부 관계자는 "최근 국제유가 재고가 감소하고 우크라이나 사태 악화 등으로 발전 연료 가격이 치솟고 있다"며 "실질적인 전기 요금 인상이 단행되지 않으면 올해 한전의 적자 폭은 최대 10조원 이상에 달할 수 있다"고 우려했다.

