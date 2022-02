연초부터 투자 쏟아내는 글로벌 파운드리 업계…주도권 잡기 싸움

TSMC, 日구마모토 공장 건설 투자 증액…1조9000억원 더 투입

인텔 "6조5000억원에 타워세미컨덕터 인수" 발표

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 업계가 연초부터 잇따른 투자 발표로 들썩이고 있다. 코로나19로 시작된 반도체 수급 부족이 올해도 지속될 것으로 전망되는 가운데 업계를 장악하고 있는 대만 TSMC와 삼성전자는 물론 후발주자로 다시 뛰어든 인텔까지 공격적으로 몸집을 키우며 시장 주도권 싸움에서 승기를 잡기 위해 달려드는 모습이다.

16일 일본 니혼게이자이신문에 따르면 파운드리 업계 1위인 TSMC는 일본 구마모토현 공장 건설을 위해 당초 계획한 것보다 1800억엔(약 1조9000억원) 많은 9800억엔을 투자키로 했다. 생산 능력을 확대하는 차원에서 지난해 11월 발표한 투자액을 늘리기로 한 것이다. TSMC는 일본 소니그룹과 구마모토에 공동으로 반도체 공장을 건설해 2024년 말부터 월 12인치 웨이퍼 4만5000장을 생산한다. 이곳에서는 22∼28나노미터(1㎚=10억분의 1m) 공정의 반도체 제품이 생산된다.

특히 이 공장에서 생산된 반도체는 일본 자동차 업체에 공급될 가능성이 높다. 이날 자동차 부품업체인 일본 덴소도 TSMC와 소니그룹이 세우는 합작회사에 400억엔을 출자해 10%가 넘는 주식을 취득하기로 했다. 이에 따라 TSMC는 고객사 확보에 문제가 없다고 판단해 수요에 맞춰 투자도 확대한 것으로 풀이된다.

지난해 파운드리 사업 재개를 선언한 미국 반도체 업체 인텔도 올해 대규모 투자를 연이어 발표하고 있다. 15일(현지시간) 인텔은 이스라엘 반도체 파운드리 업체인 타워세미컨덕터를 주당 53달러로 총 54억달러(약 6조5000억원)에 인수한다고 밝혔다. 파운드리 사업 자체가 제조시설과 기존 고객과의 관계가 핵심인 만큼 이 사업을 접었다가 다시 시작한 인텔로서는 인수합병(M&A)이 더욱 유리하다고 판단한 것으로 보인다. 지난해 인수를 추진해왔던 글로벌파운드리가 기업공개(IPO)로 입장을 선회한 뒤 다소 규모가 작은 타워세미컨덕터를 인수하게 된 것도 이러한 배경에서 이뤄진 것으로 풀이된다. 타워세미컨덕터가 이스라엘, 미국 캘리포니아와 텍사스, 일본 등에 반도체 제조시설을 갖추고 있는 만큼 이를 기반으로 사업을 한층 강화할 것으로 전망된다.

인텔은 지난달에도 미국 오하이오주에 최소 200억달러를 들여 반도체 공장을 만들겠다고 발표, 공격적인 투자로 파운드리 시장 전면에 서서 경쟁력을 갖추겠다는 의지를 적극 내비치고 있는 상황이다.

첨단공정을 중심으로 사업을 확대해나가는 삼성전자도 지난해 170억달러 규모의 미국 파운드리 공장 투자를 발표한 이후 올해 상반기 착공에 들어간다. 삼성전자는 또 지난달 진행한 2021년 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "1세대 게이트올어라운드(GAA) 공정 양산을 통한 공정 기술 리더십 확대와 글로벌 고객사 공급 확대에 주력해 시장을 초과하는 성장을 거두겠다"고 밝히기도 했다. 삼성전자가 ‘2030 시스템반도체 1위’라는 목표를 세운 상황에서 반도체 부문의 대규모 M&A 가능성도 있어 시장은 주목하고 있다.

한편, 세계 반도체 파운드리 시장은 지난해 3분기 기준 TSMC가 53.1%의 점유율로 왕좌를 잡고 있으며 2위 삼성전자가 17.1%로 뒤따르고 있다. 대만 UMC와 미국 글로벌파운드리가 각각 7.3%와 6.1%, 중국 SMIC가 5.0%의 점유율을 차지하고 있다. 반도체 업계는 첨단공정에 투자를 쏟아붓고 있는 TSMC와 삼성전자가 파운드리 시장의 주도권을 갖는 가운데 인텔이 기술력을 키우며 빠르게 성장하는 식으로 시장이 움직일 것으로 보고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr