지아이셀, 세계 최초 NK세포 200ℓ 배양 성공

[아시아경제 이춘희 기자] 지아이셀이 NK(자연살해)세포 200ℓ 배양에 성공했다. 200ℓ 배양은 지금까지 공식적으로 알려진 적 없는 배양 규모다.

면역세포치료제 개발 기업 지아이셀은 세계 최초로 NK세포치료제 200ℓ를 배양했다고 16일 밝혔다. 회사 측에 따르면 국내외 NK세포치료제 기업 중 50ℓ 배양에 이어 200ℓ 배양 성공을 공식적으로 밝힌 기업은 없다.

NK세포는 선천적인 면역을 담당하는 백혈구의 일종이다. 바이러스나 박테리아에 감염된 세포나 암세포를 만나면 즉각적으로 공격한다. 강력한 면역력을 가졌음에도 이식받은 타인의 NK세포에 대한 면역 거부 반응을 유발하지 않아 안전성이 우수하다는 평가다. 국내외 다양한 회사에서 NK 세포치료제를 기성품(off-the-shelf) 형태로 개발하고자 총력을 다하고 있는 이유다.

기성품 NK세포치료제를 개발하고 있는 지아이셀은 2020년 10월 NK세포 50ℓ 배양 성공에 이어 200ℓ 배양까지 성공했다. 보조단백질을 이용해 세포 탈진 없이 대량 배양할 수 있게 하는 플랫폼 기술인 ‘NK익스팬더(Expander)’를 활용한 덕이다. 또한 NK익스팬더 플랫폼을 활용한 ‘피더-셀 프리(feeder-cell free)’ 배양시스템은 배양 과정에서 암 유래 먹이세포을 넣지 않아도 대량배양이 가능해 공정은 단순화하고 안전성은 극대화 할 수 있다. 지아이셀은 NK익스팬더 플랫폼 기술을 적용한 NK세포치료제 'T.O.P. NK'에 대한 임상을 올해 하반기에 착수할 예정이다.

장명호 지아이이노베이션 의장은 "지아이셀이 NK 세포 대량배양에 성공함으로써 지아이이노베이션의 주력 면역항암제인 'GI-101'과의 병용요법이 가시화됐다"며 "내년 상반기 병용 임상이 시작될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr