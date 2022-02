'청라시대' 본격화 하나금융…새 본사 착공식 개최

2025년 말 완공 예정…그룹사 6곳 입주

[아시아경제 이민우 기자] 하나금융그룹이 인천 청라국제도시로 본사 이전을 본격화한다. 2025년 말 완공 목표로 공사를 시작한 본사 건물에는 하나금융지주, 하나은행, 하나카드 등 그룹사 6곳이 입주할 예정이다.

하나금융그룹 전날 인천 서구 청라국제도시 소재 하나글로벌캠퍼스에서 ‘청라 그룹헤드쿼터(이하 그룹HQ)’ 착공식을 개최했다고 16 일 밝혔다. 약 48개월간 공사 후 2025년 말 완공될 예정이다.

청라 그룹HQ는 2017년 통합데이터센터, 2019년 하나글로벌캠퍼스에 이른 '하나드림타운' 사업의 마지막 단계다. 지하 7층, 지상 15층, 연면적 12만8474.80제곱미터(㎡) 규모로 하나금융그룹 내 6개 관계사(하나금융지주, 하나은행, 하나금융투자, 하나카드, 하나생명보험, 하나손해보험) 직원 2800여명이 근무할 예정이다. 하나은행 관계자는 "국제도시에서 해외 사업을 적극적으로 추진하고 통합데이터센터와의 연계를 통해 디지털 사업 속도를 내겠다는 취지"라고 설명했다.

설계에도 힘을 기울인 만큼 지역 명소로도 등극시키겠다는 전략이다. 청라 그룹HQ는 지난해 2월 아시아 최초로 미국 ’NBBJ‘가 선정하는 ’올해의 최우수 프로젝트‘를 수상했다. 같은해 12월에는 홍콩에서 열린 '2021 MIPIM 아시아어워즈'에서 미준공 분야 1위인 ’골드'로 선정됐다. 미국 인테리어디자인 주관 '2021 베스트오브어워즈(Best of Year awards)' 미준공 비주거부문 1위인 ‘위너'로도 꼽혔다.

이날 착공식에 참석한 김정태 하나금융그룹 회장은 "청라 그룹HQ는 하나금융의 강력한 오프라인 플랫폼으로 모든 사람에게 365일 개방해 지역사회와 상생하게 될 것"이라며 "유니크한 디자인의 건물은 대한민국의 랜드마크를 넘어 사람들의 마음속에 오래남는 '마인드마크'로써 외국인들이 한국을 오갈 때 찾는 첫 번째 관광명소가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

