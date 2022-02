대전 갑천 ‘국가습지보호’, 시민 의견수렴

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 갑천 자연하천구간(3.7㎞)을 ‘국가습지보호지역’으로 지정하는 정책에 대한 시민의견을 수렴한다.

16일 시에 따르면 지정 대상은 서구 가수원 태봉보~서구 월평동 푸른빛흐름터 징검다리 구간으로 이곳에선 수달, 원앙, 낙지다리 등 법적 보호종 13종 등 800여종의 생물이 서식하는 것으로 조사된다.

특히 이 구간은 수달, 삵, 큰고니, 말똥가리, 미호종개 등 멸종위기종 5종이 서식할 만큼 야생생물의 서식 환경이 우수하고 월평공원과 인접한 전국 유일의 도심 내 습지로 열섬현상 예방효과가 큰 것으로도 평가받는다.

이에 시는 시민의견을 수렴해 갑천 ‘국가습지보호지역’ 지정 정책 추진 여부를 정할 계획이다. 시민의견 수렴은 이달 16일~내달 2일 정책제안 플랫폼 ‘대전시소’를 통해 온라인 설문조사 하는 방식으로 실시한다.

시민의견 수렴 후에는 시민·환경단체, 습지 인근주민, 관계자 등을 대상으로 화상회의를 진행하고 각계 대표가 참석하는 원탁회의를 거쳐 습지보호지역 지정 필요성 여부를 최종 결정하겠다는 것이 시의 설명이다.

이러한 과정을 거쳐 지정 필요성이 인정될 경우 시는 내달 중 환경부에 국가습지보호지역 지정신청서를 제출할 계획이다.

또 민관협의체를 구성하고 토론회, 주민 공청회 등을 열어 시의 의지와 시민 공감대를 확산시켜갈 복안이다.

앞서 시는 2012년 갑천 자연하천구간에 대한 국가습지보호지역 지정 신청을 했지만 하천은 습지 대상에서 제외된다는 이유로 지정이 무산된 바 있다.

전재현 시 환경녹지국장은 “갑천 습지는 전국에서 유일하게 도심에 위치한 우수 자산으로 시는 습지 생태계를 보전하기 위해 노력할 것”이라며 “설문조사에 시민의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

