메타버스에 힘주는 디즈니, 담당 임원 선임

[아시아경제 정현진 기자] 디즈니가 메타버스 전략을 총괄할 임원으로 마이크 화이트 선임 부사장을 임명했다고 15일(현지시간) CNBC방송이 보도했다.

보도에 따르면 밥 채팩 디즈니 최고경영자(CEO)는 이날 직원들에게 보내는 '다음 세대의 스토리텔링'을 맡아서 메타버스 전략을 총괄할 임원으로 화이트 부사장을 선임한다고 밝혔다. 화이트 부사장은 야후 등에서 일했으며 2011년 디즈니에 합류해 소비자경험 및 플랫폼 등을 담당했다.

채팩 CEO는 디즈니가 메타버스 사업을 어떻게 만들어나갈지, 이와 관련해 투자를 얼마나 할지 등 구체적인 내용은 밝히지 않았지만 화이트 부사장의 업무가 디즈니의 엔터테인먼트 사업과 관련해 "실제 세계와 디지털 세계를 연결하는 일"이라고 소개했다.

채팩 CEO는 "오늘 우리는 이러한 세계를 연결하고 고객 경험에 완전히 새로운 패러다임을 만들며 우리의 이야기를 맞물리게 할 수 있는 기회를 갖게 됐다"고 말했다.

디즈니의 이번 결정은 전 세계적으로 메타버스에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 나온 것이다. 대표적으로 페이스북은 지난해 사명을 메타플랫폼으로 바꾸고 한해동안 가상세계 하드웨어와 소프트웨어 개발 등에 100억달러 이상의 자금을 쏟아부었다.

