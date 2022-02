바이든 "러, 우크라 침공 위협 여전...병력 철수 검증안돼"(상보)

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] "러시아의 우크라이나 침공 위협은 여전히 높다."

조 바이든 미국 대통령은 15일(현지시간) 러시아가 우크라이나 국경 일대에서 일부 병력을 철수했다고 발표한 것에 대해 "그것이 좋을 것"이라면서도 "아직 검증하지 못했다"며 이 같이 밝혔다.

바이든 대통령은 미 정부가 러시아의 우크라이나 침공일로 지목해온 16일을 하루 앞둔 이날 백악관에서 짧은 연설을 갖고 "우리는 러시아 병력이 본부로 귀환하고 있음을 아직 확인하지 못했다. 여전히 위협적인 위치에 있다"면서 "우크라이나 침공이 가능하다"고 말했다.

그는 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 "압도적인 국제적 비난에 직면할 것"이라고도 경고했다. 러시아가 불필요한 죽음과 파괴를 택했다는 사실을 세계가 결코 잊지 않을 것이란 설명이다. 바이든 대통령은 우크라이나 내 미국인들에게 즉각 우크라이나를 떠날 것도 재차 촉구했다.

이와 함께 바이든 대통령은 "우리는 러시아의 침공에 단호하게 대응할 준비가 돼 있다"면서 "무슨 일이 일어나더라도 준비가 돼 있다"고 언급했다. 다만 외교의 문도 열어뒀다. 그는 "각각의 안보 우려를 해결할 방법이 있다고 믿는다"며 "하지만 기본 원칙을 잃지는 않겠다"고 말했다.

러시아는 이날 우크라이나 접경지대에 배치한 부대 일부가 훈련을 마치고 본진으로 복귀하고 있다고 발표했다. 축소 규모나 장소 등은 알려지지 않았다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 역시 모스크바에서 올라프 숄츠 독일 총리와의 회담을 마치고 "우리가 전쟁을 원하느냐. 당연히 아니다"라고 밝히면서 침공 현실화 가능성이 다소 완화된 것이 아니냐는 분석도 나온다.

