[아시아경제 이선애 기자] 15일 오후 6시25분께 경기 남양주시 진건읍의 비닐하우스에서 화재가 발생했다. 인접 건물로 번져 2시간여 만에 큰 불길이 잡혔다. 현재까지 인명 피해는 없으며, 비닐하우스 10동과 샌드위치 패널로 된 창고 건물 5동이 불에 탄 것으로 파악됐다.

일대에 불꽃과 시커먼 연기가 퍼지면서 119신고가 잇따랐다.

소방당국은 이날 오후 6시 30분께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 '대응 1단계'를 발령했다가 약 30분 만에 대응 2단계로 수위를 높여 총력 진화작업을 벌였다.

장비 48대와 인력 98명이 투입됐으나 강풍으로 인해 진화 작업에는 어려움을 겪었다.

소방 당국은 이날 오후 8시 35분께 큰 불길을 잡고 대응 1단계를 유지 중이다.

잔불 정리에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr