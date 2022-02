역대 ‘최다 물량’ 보급한다 … 대구시, 친환경차 9566대 보급 추진

대구시 거주 30일 이상이면 신청 가능

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시는 올해 친환경차 보급 물량을 대폭 확대한다고 15일 밝혔다.

민간보급을 시작한 2016년 이래 가장 큰 규모로 지난해보다 48% 증가한 총 9566대 물량에 해당된다.

2011년 공공기관 보급을 첫 시작으로 2016년 민간보급을 본격화하면서 지난해까지 총 2만4863대의 친환경차를 보급했다.

올해는 친환경차 9566대, 전기차 6191대, 이륜차 2970대, 수소차 405대를 보급할 계획이다.

우선 대기환경 개선 효과가 높은 택시, 노후 경유차, 어린이 통학차량 등 전기차로 전환 시 보조금을 우선 지원할 계획이다.

보조금 규모는 전기승용차 최대 1100만원, 전기소형화물차 최대 1800만원, 전기중형버스 최대 6000만원으로 차종별 차등 지원한다.

수소차는 3250만원 정액 지원하고 고가의 전기승용차는 보조금 지원에서 제한된다.

전기택시는 국비 200만원을 추가 지원한다. 어린이 통학차량으로 이용되는 전기승합차(중형)는 국비 500만원을 추가 지원(최대 6500만원)한다.

보조금 신청자격은 대구시 거주 요건을 지난해 90일 이상에서 올해 30일 이상으로 변경했다.

전기차 충전기는 올해 환경부, 한전, 민간사업자, 대구시 등을 포함 1300기를 구축한다.

시는 민간충전사업 활성화를 위해 민간충전사업자가 설치하는 공용급속충전기 17기(기당 500만원) 및 과금형 220V 공용콘센트 600기(기당 50만원)를 지원한다.

수소 충전소는 혁신도시 내 수소충전소 1개소를 추가해 총 4개 운영할 계획이다.

권영진 대구시장은 “친환경차 보급에 박차를 가하고, 충전 불편 최소화를 위해 인프라 구축에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr